Barella | ricordi Udinese-Inter di un anno fa? Ora la ciliegina è il gol!

(Di sabato 6 aprile 2024) Nicolòcontinua a dimostrare maturità: ora serve però tornare al gol.potrebbe essere la sfida giusta perché… lo dice il passato. CRESCITA – Maturità, dedizione, serietà: queste alcune delle caratteristiche che spiccano ammirando Nicolòin campo con la maglia dell’. Qualità che fino a poco tempo fa venivano recriminate al centrocampista di origine sarda, considerato troppo impulsivo e superficiale sotto alcuni aspetti. La crescita, anche caratteriale, del calciatore si rispecchia sul terreno di gioco, dove dimostra ogni giorno di più di essere uno dei perni fondamentali del gruppo di Simone Inzaghi. Il lavoro a centrocampo, insieme agli altri suoi compagni nerazzurri fidati, è essenziale per far funzionare la macchina perfetta ideata dal mister. Nell’ultima sfida di ...

