Bacoli vara il salario minimo | 9 euro l’ora

(Di sabato 6 aprile 2024) “Spesso la politica romana si arena nelle chiacchiere e non agisce concretamente, abbandonando i Comuni. Per questo abbiamo deciso di fissare la paga minima per chi prende appalti del Comune, nessuno dovrà guadagnare meno di 9”. Così il sindaco diJosi Gerardo Della Ragione spiega all’ANSA la delibera comunale approvata e che prevede ilper tutti gli appalti e le concessioni comunali che riguardano il comune flegreo. Chi lavorerà per il Comune, o chi si aggiudicherà una concessione demaniale o comunale, dovrà assicurare che nessun lavoratore guadagnerà meno di 9, unprevisto quindi per bagnini, barman, operai, chi fa guardiania, chi lavora nei parcheggi. Una misura che Della Ragione definisce “difesa ...