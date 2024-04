Avis Bergamo | cresce il numero dei volontari

Bergamo . volontari e aspiranti donatori in crescita , donazioni totali ancora in calo. Si è tenuta stamattina (sabato 6 aprile) nella sala Caravaggio della Fiera di Bergamo , alla presenza di circa ... (bergamonews)

Un giovane di 28 anni è morto in seguito a un violento incidente in moto a Miami: era originario di Urgnano, in provincia di Bergamo. gravissimo anche l'amico che era con lui.Continua a leggere (fanpage)