Auto in strada | un danno irreparabile

(Di sabato 6 aprile 2024) Con manovre sbagliate rovinano specchietti, carrozzeria e cristalli di veicoli in sosta... Ma questi responsabili, conferma una ricerca, spariscono. E se chi si trova l’«segnata» la vuole aggiustare, ci sono caro-riparazione e assicurazione. Parcheggiare nelle grandi città è di per sé un’impresa; ma quando dopo giri stressanti si trova finalmente uno spazio praticabile, non è detto che l’avventura si concluda serenamente. In assenza del proprietario, capita spesso che qualcuno lasci sull’un «segno» indesiderato. Un’ammaccatura, un graffio, uno specchietto laterale lesionato, fino ad arrivare a veri atti vandalici come ruote tranciate o finestrini in frantumi. Si può considerare fortunato chi trova sul parabrezza anche le generalità dell’incmobilista che, con una manovra disattenta, ha provocato il ...