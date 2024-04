Auto contro furgone sulla superstrada | tre feriti gravi

Stavano viaggiando lungo la via Salaria quando c'è stato lo schianto: Tragico incidente nel Reatino fra auto e moto , morta la persona che si trovava in sella.Continua a leggere (fanpage)

ZANE (VICENZA) - La notte scorsa, tra venerdì e sabato mezz?ora prima della mezza notte , i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 66 in via Monte Pasubio a Zane per un incendio di... (ilgazzettino)

Arcevia, Auto si schianta contro un albero - Arcevia (Pu). - Tragedia sfiorata questa mattina ad Arcevia, nel pesarese. Un Auto condotta da un uomo è uscita di strada in località Nidastero e si è schiantata contro un albero. Sul posto sono inter ...cronachemarche

Auto contro moto, muore una donna in provincia di Cuneo - Una donna di 41 anni, residente a Monteu Roero, in provincia di Cuneo, è morta nello scontro tra un'Auto e una motocicletta verificatosi nella vicina Vezza d'Alba. Si tratta della decima vittima della ...ansa

Schianto in motocicletta contro un’Auto, grave un 53enne - Ha riportato un politrauma e una sospetta frattura ad un arto un centauro di 53 anni, rimasto coinvolto in un incidente stradale contro un’Auto, avvenuto questa mattina (6 aprile) in via Sarzanese a ...luccaindiretta