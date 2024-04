Autismo e neuropsichiatra infantile | De Pierro | “Grazie ai fondi Pics l’amministrazione comunale darà un segnale forte”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 6 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto “La sindrome dello spettro autistico si sconfigge con necessarie convergenze tra scuola, famiglia e istituzioni e con importanti sinergie interistituzionali.di Benevento sull’aiundi straordinaria attenzione:alla partnership con l’Asl nascerà un centro altamente specializzato per le cure dedicate allae al disturbo dello spettro autistico. Sarà un supporto operativo per le famiglie e un tassello importante per aiutare i ragazzi e le famiglie alle prese con disturbi neuropsichiatrici”, lo ha detto il vicesindaco di Benevento Francesco De...