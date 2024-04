Aumenta la mortalità giovane in Usa | dove vince il profitto la salute perde terreno

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) di Sara Gandini e Paolo Bartolini Da tempo si conosce il preoccupante aumento dellainetà negli Stati Uniti, in particolare per l’aumento delle “morti per disperazione” (a causa di droghe, alcol e suicidio), così come la ridotta aspettativa di vita in paesi come il Regno Unito. Persino rispetto al periodo pandemico si è osservato un eccesso dipersistito anche nel 2023. Un’analisi pubblicata su The Lancet ha mostrato che rispetto allada Covid 19 che colpiva le persone molto anziane, più colpiti ora sono gli adulti di mezza età (50-64 anni, 15% in eccesso), principalmente per malattie cardiovascolari. L’analisi per età, luogo e causa indica diversi fattori che guidano la recentein eccesso, tra cui: – il peggioramento della pressione sui servizi di ...