Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 6 aprile 2024) "Non ci sarà perdono per questo, non ci può essere immunità" Dietro l'dici sonodellae in particolare il presidente francese Emmanuel. E' l'ultimo affondo che dalla Russia è firmato dal numero due del Consiglio di sicurezza nazionale in Russia, l'ex presidente Dmitry. Dall'attacco compiuto il 22 marzo