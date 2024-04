Atp Marrakech | splendido Berrettini | vince in 3 set e vola in finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Si, si, si! In rete il dritto di Navone. 30-15 Lungo il dritto lungolinea definitivo dell’azzurro. 15-15 Il nastro tiene dentro il 1° dritto di ... (oasport)

0-15 AGGRESSIVO, risposta profonda e inside in fulminante Berrettini! Intanto Sonego è sotto di un set contro Goffin a MonteCarlo nel 1° turno di ... (oasport)

Atp Marrakech, Matteo Berrettini è in finale: battuto Navone in 3 set, rientra tra i primi 100 al mondo - Tre tornei, due finali: un rientro migliore Matteo Berrettini probabilmente non lo aveva nemmeno sognato. Il romano ha battuto l’argentino Mariano Navone, numero 60 al mondo, nella semifinale dell’ At ...ilfattoquotidiano

Berrettini-Carballes Baena Atp Marrackech: quando si gioca, orario, dove vederla in tv - Marrakech (MAROCCO) - Un grande Matteo Berrettini va in finale nel torneo Atp di Marrakech. Sfiderà domenica 7 aprile Roberto Carballes Baena, numero 64 del ranking. Lo spagnolo ha battuto in ...corrieredellosport

ATP Marrakech - Berrettini soffre con Navone, ma vola in finale - ATP Marrakech - Dopo un periodo durissimo per Matteo Berrettini, finalmente il tennista romano torna a giocare una finale, dopo aver superato in semifinale Mariano Navone, superato per 6-7 6-3 6-2. In ...eurosport