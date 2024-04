(Di sabato 6 aprile 2024) Tre tornei, due finali: un rientro miglioreprobabilmente non lo aveva nemmeno sognato. Il romano hal’argentino Mariano, numero 60 al, nella semidell’Atp 250 disulla terra rossa. Dopo il percorso quasi netto nel Challenger di Phoenix (sconfitta all’ultimo atto contro Borges) e l’uscita al primo turno di Miami contro Andy Murray, al suo esordio sul rossoha dimostrato di essersi preparato al 100 per cento per il suo ritorno dopo il lungo infortunio. Domenica contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena, numero 64 del ranking Atp, si gioca il titolo di: un successo che manca dalla vittoria al Queen’s di Londra nel 2022.contro ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Berrettini-Navone , incontro valevole per la semifinale del torneo ATP 250 di Marrakech 2024 (terra rossa). Il campione capitolino, entrato in tabellone grazie al ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Si, si, si! In rete il dritto di Navone. 30-15 Lungo il dritto lungolinea definitivo dell’azzurro. 15-15 Il nastro tiene dentro il 1° dritto di ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 AGGRESSIVO, risposta profonda e inside in fulminante Berrettini! Intanto Sonego è sotto di un set contro Goffin a MonteCarlo nel 1° turno di ... (oasport)

Atp Marrakech, Matteo Berrettini è in finale: battuto Navone in 3 set, rientra tra i primi 100 al mondo - Tre tornei, due finali: un rientro migliore Matteo Berrettini probabilmente non lo aveva nemmeno sognato. Il romano ha battuto l’argentino Mariano Navone, numero 60 al mondo, nella semifinale dell’ At ...ilfattoquotidiano

Berrettini-Carballes Baena Atp Marrackech: quando si gioca, orario, dove vederla in tv - Marrakech (MAROCCO) - Un grande Matteo Berrettini va in finale nel torneo Atp di Marrakech. Sfiderà domenica 7 aprile Roberto Carballes Baena, numero 64 del ranking. Lo spagnolo ha battuto in ...corrieredellosport

ATP Marrakech - Berrettini soffre con Navone, ma vola in finale - ATP Marrakech - Dopo un periodo durissimo per Matteo Berrettini, finalmente il tennista romano torna a giocare una finale, dopo aver superato in semifinale Mariano Navone, superato per 6-7 6-3 6-2. In ...eurosport