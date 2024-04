Atp Marrakech | Berrettini supera Navone e va in finale

(Di sabato 6 aprile 2024) (Adnkronos) – Matteosi qualifica per ladel torneo Atp 250 di. Il tennista romano si è imposto in rimonta, in tre set, sull’argentino Mariano, numero 7 del seeding marocchino, con il punteggio di 6-7 (4-7), 6-3, 6-2 in due ore e 41 minuti. Inl’azzurro affronterà Carballes Baena che hato il russo Pavel Kotov per 6-4, 6-2. seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

ATP Marrakech - Matteo Berrettini soffre con Navone, ma vola in finale - ATP Marrakech - Dopo un periodo durissimo per Matteo Berrettini, finalmente il tennista romano torna a giocare una finale, dopo aver superato in semifinale Mariano Navone, superato per 6-7 6-3 6-2. In ...eurosport

ATP Marrakech, Matteo Berrettini: “Ho lavorato duro per essere qui. Montecarlo Non ci penso, ho una finale da giocare” - Matteo Berrettini è di nuovo in una finale ATP. L'azzurro si è preso di forza l'ultimo atto del torneo ATP di Marrakech, battendo l'argentino Mariano Navone al termine di una battaglia durata due ore ...oasport

Berrettini-Carballes Baena, a che ora la finale dell’ATP di Marrakech: dove vederla in tv e streaming - Sarà la giornata della finale quella di domani nell'ATP 250 di Marrakech, in Marocco: Matteo Berrettini, in tabellone con il ranking protetto, affronterà l'iberico Roberto Carballes Baena nell'ultimo ...oasport