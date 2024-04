ATP Marrakech | Berrettini è in finale | definito anche l’avversario

(Di sabato 6 aprile 2024) Matteoè tornato ad alti livelli. Il romano continua a confermare i progressi ed i problemi fisici sembrano alle spalle. E’ andata in scena la semidell’ATPe il tennista italiano si è imposto in rimonta e in tre set. La sfida si è conclusa in due ore e 44 minuti. Partenza sprint dell’argentino Mariano Navone che vince il primo set 6-7.sale in cattedra e ribalta tutto con il punteggio di 6-3, 6-2.E’ già alta l’attesa per l’ultimo atto del torneo. Matteodovrà vedersela contro lo spagnolo Carballes Baena, numero 60 Atp. L'articolo CalcioWeb.

