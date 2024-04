ATP Marrakech 2024 | Berrettini torna in semifinale e sfiderà Navone Kotov elimina Fognini e trova Carballes Baena

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 aprile 2024) Il torneosegna il ritorno in unaATP di Matteo. Il romano non raggiungeva un traguardo simile dall’ottobre 2022 a Napoli e lo ha fatto grazie alla vittoria nel derby azzurro contro Lorenzo Sonego. Una bella prestazione quella di, che ha superato il connazionale con il punteggio di 6-3 7-6. Inl’azzurro se la vedrà con l’argentino Mariano, che in questa stagione ha centrato la finale nell’ATP 500 di Rio de Janeiro. Il tennista sudamericano ha sconfitto agevolmente l’australiano Aleksandar Vukic in due set per 6-2 6-4. Termina il cammino di Fabio, probabilmente esausto dopo le fatiche dei turni precedenti, in particolare la battaglia con Laslo Djere. Il ligure è stato sconfitto nettamente dal russo ...