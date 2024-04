Atp Houston 2024 | programma | orari e ordine di gioco sabato 6 aprile con Darderi

(Di sabato 6 aprile 2024) Il, glie l’didel torneo Atp didella giornata di. Non vuole smettere di sognare Luciano, che dopo aver battuto Kudla e Cerundolo ha eliminato anche Giron. L’azzurro è l’unico “intruso” in semifinale, considerando che gli altri sono tutte teste di serie, e se la vedrà contro Frances Tiafoe per la prima volta in carriera. Di seguito ilcompleto. STADIUM COURTOre 20:00 – (1) Shelton vs (4) Etcheverry a seguire – (3) Tiafoe vsSportFace.

