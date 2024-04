Atp Houston 2024 | Darderi non si ferma | travolge Giron e vola in semifinale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 aprile 2024) È una prima metà di stagione da sogno quella che sta vivendo Luciano, grande protagonista in Sudamerica e capace di ripetersi sulla terra battuta statunitense. L’azzurro ha infatti annichilito il beniamino di casa Marcosper raggiungere ladell’ATP 250 di. Dopo le vittorie sofferte contro Kudla e Cerundolo, entrambe maturate in tre set, nella notte italiana è arrivato un comodo successo in due set con il punteggio di 6-0 6-4. Sulla sua strada ora un altro tennista a stelle e strisce, vale a dire Frances Tiafoe, seconda forza del seeding e capace di piegare in due set uno stanco Thompson. Tra i due non ci sono precedenti. QUANDO E DOVE VEDERE-TIAFOE PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI CRONACA –ha impiegato ...