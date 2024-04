Atp Estoril 2024 | sarà tra Hurkacz e Martinez la finale | lo spagnolo elimina il n°1 Ruud dopo 3 ore di lotta

(Di sabato 6 aprile 2024) Saranno Huberte Pedroa contendersi il titolo dell’ATP 250 di. I due sono usciti vincitori da un paio di semifinali moltote sulla terra rossa del Portogallo. Nella prima partita della giornata il tennista polacco ha confermato il pronostico della vigilia, superando con il punteggio di 6-3 3-6 6-3 il cileno Cristiian Garin. Ma la sorpresa l’ha messa segno il Pedro, che ha invece estromesso dal torneo la testa di serie numero uno del tabellone Casper. Un primo set giocato alla grande dal 26enne iberico, chiuso con il punteggio di 6-4. Nel secondo arriva la reazione dello scandinavo, che risponde a sua volta con un altro 6-4. Ma nel terzo tornaa prendere il controllo della situazione, più o meno: sale sul 5-1 ma non ...

