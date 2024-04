ATP Estoril 2024 | risultati 6 aprile La finale sarà tra Pedro Martinez ed Hubert Hurkacz

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 aprile 2024) Saranno lo spagnoloed il polaccoa sfidarsi domani nell’ultimo atto del torneo ATP 250 dell’, in Portogallo: sulla terra battuta outdoor lusitana l’iberico elimina il numero 1 del seeding, il norvegese Casper Ruud, mentre la testa di serie numero 2 supera il cileno Cristian Garín. Nella prima semiservono due ore esatte di gioco al polacco, testa di serie numero 2, per avere ragione del cileno Cristian Garín, battuto per 6-3 3-6 6-3. Nel primo set il polacco trova il break nel secondo game, vola sul 3-0 e poi cancella due occasioni di controbreak nel settimo gioco. Nell’ottavomanca un set point in risposta e poi nel decimo deve cancellare altre due break point prima di ...