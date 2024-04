Atp 250 Marrakech | Berrettini in finale | “Stanco ma felice | partita più dura della settimana”

(Di sabato 6 aprile 2024) Matteovola innell’Atp 250 didopo il successo in semicontro Navone (6-7 6-3 6-2). Domani l’ultimo atto contro Carballes Baena. Ecco le sue parole appena finita la: “Sonoma anche molto. Questa è stata lapiù. Il pubblico mi ha aiutato molto. Ho lavorato tantissimo per tornare inin un torneo Atp. Spero che domani il tifo sarà caldo, perché avrò bisogno di tanta energia per battere Carballes Baena”. SportFace.

