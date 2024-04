ATP 2024 | il torneo Masters 1000 di Montecarlo in diretta esclusiva su Sky Sport Tennis e Sky Sport Plus

(Di sabato 6 aprile 2024) Nel periodo 7-14 aprilecontinua la grande stagione disu Sky, in virtù dell’accordo infino al 2028 con ATP e WTA; in programma, anche in streaming su NOW, si gioca solo ildi. Per quanto riguarda invece il circuito femminile, non si giocano tornei WTA in … L'articolo proviene dain TV.

Matteo Berrettini torna in campo per la semifinale dell'Atp 250 a Marrakech . Oggi. sabato 6 aprile, il romano affronta l'argentino Mariano Navone e carca un posto in una finale Atp, a distanza di ... (today)

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Berrettini-Navone , incontro valevole per la semifinale del torneo ATP 250 di Marrakech 2024 (terra rossa). Il campione capitolino, entrato in tabellone grazie al ... (sportface)

The world's 50 best restaurants a Torino a fine maggio 2025 - un evento che sta all'enogastronomia come le Atp finals al tennis. Torino e il Piemonte hanno l'orgoglio di ospitarle entrambe. Torino ha già nella sostanza la patente dell'alta ristorazione, non ...ansa

Berrettini-Navone all'ATP Marrakech, il risultato in diretta live della partita - Matteo Berrettini insegue la 13esima finale in carriera, la prima da Napoli 2022. Per raggiungerla dovrà battere l'argentino Mariano Navone, n. 60 al mondo e mai affrontato in carriera. Il match sarà ...sport.sky

ATP Montecarlo, qualificazioni: bene Nardi, Cobolli subito fuori - Bilancio in pari per i primi due azzurri scesi in campo nel tabellone cadetto nel Principato. Luca affronterà Muller nel turno decisivo ...ubitennis