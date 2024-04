Atletica leggera Interprovinciali per Cadetti» al Martini»

(Di sabato 6 aprile 2024) Oggi, al "" (ex Coni), seconda giornata della prima fase interprovinciale del campionato di società "" maschile e femminile, gara inserita nel progetto "Moving4future" della Provincia, cui anche la Virtus ha aderito e che promuove il benessere fisico e psicologico tra i giovani, contribuendo a eliminare barriere economiche, sociali e culturali e a contrastare casi di disagio, favorendo aggregazione e inclusività. Attesi quasi 500 atleti di 22 diverse società toscane. Il programma prevede alle 15.10 il giavellotto maschile, contemporaneamente al salto triplo maschile, agli 80 hs femminili, al disco femminile e al salto con l’asta femminile. Alle 15.30 i 100 hs maschili; a seguire: 2000, peso, lungo e 300 femminili; alto, disco, 300 e 2000 maschili; in chiusura le staffette 4x100 femminile e maschile.

