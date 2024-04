Atalanta | a Cagliari torna De Ketelaere Palomino out per scelta tecnica | i convocati

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 6 aprile 2024) Zingonia. L’ritrova Charles De. Come previsto, c’è anche il belga nell’elenco deiper la trasferta di, partita che si disputerà domenica (7 aprile) alle 18. L’ex Milan e Club Brugge era fermo da una decina di giorni a causa di un problema agli adduttori accusato in allenamento con la nazionale belga. Rientrato a Bergamo all’inizio della scorsa settimana, ha seguito un percorso di recupero e allenamenti personalizzati per arrivare pronto al match in terra sarda. Deha dovuto saltare sia la gara di Napoli in campionato che la trasferta di Firenze in Coppa Italia. Ha ripreso a lavorare parzialmente in gruppo a partire da giovedì. L’unico assente della gara per infortunio sarà Giorgio Scalvini, che è alle prese con l’infortunio al bicipite femorale sofferto a ...