Assoluti di sci Gross campione di slalom

(Di sabato 6 aprile 2024)maschile da dimenticare per gli atleti lombardi nei Campionati Italiani in svolgimento da alcuni giorni in Val Senales. La giornata è cominciata subito male, con il forfeit dell’ultima ora di Tommaso Sala, uno dei favoriti per il successo finale, e senza la presenza pesante del lecchese e l’uscita di scena dell’altro aspirante al successo Alex Vinatzer, è stato facile per Stefanoconfermarsiitaliano sulla pista altoatesina. Il trentasettenne finanziere trentino ha concluso con il tempo di 1’51“27, per quello che è il suo quarto scudetto della carriera, conquistato davanti agli altri portacolori delle Fiamme Gialle Tobias Kastlunger e Matteo Canins, staccati rispettivamente di 17 e 86 centesimi. Alla fine l’unico lombardo presente nella top ten è risultato Francesco Riccardo Zucchini. Il ventenne comasco ...