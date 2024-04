Ascolti TV | Venerdì 5 aprile 2024 Vince la finale di The Voice Senior 3 | 7 mln – 23 5% | Se Potessi Dirti Addio chiude in calo 2 | 9 mln – 16 7% | ottimi Quarto Grado 8 2% e Crozza 5 9%

(Di sabato 6 aprile 2024) Antonella Clerici - TheNella serata di ieri,, su Rai1 ladi The, in onda dalle 21:41 alle 00:20, ha intrattenuto 3.679.000 spettatori pari al 23.5% di share. Su Canale5 l’ultima puntata di Se, dalle 21:39 alle 23:38, ha conquistato 2.906.000 spettatori con uno share del 16.7%. Su Rai2 Tutta un’altra vita è la scelta di 670.000 spettatori (3.7%). Su Italia1 Il cacciatore di giganti ha incollato davanti al video 853.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 la prima puntata di Lato A – La Storia della Più Grande Casa Discografica Italiana segna 492.000 spettatori con il 2.7%. Su Rete4...

