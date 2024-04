Ascolti tv ieri | boom finale The Voice Senior e mattino Rete 4 | crolla Garko

(Di sabato 6 aprile 2024) Glitv di, venerdì 5 aprile 2024, hanno registrato per ladi TheSu Rai1 3.679.000 telespettatori, share 23.5%. A trionfare è stata Diana Puddu del team di Gigi D'Alessio che è riuscita a primeggiare con il 45,06% dei voti su Mario Rosini del team di Arisa (28,40%), Sonia Zanzi (16,11%) e Luca Minelli (10,44%) del team di Clementino. Nel programma condotto da Antonella Clerici, la sarda Diana ha ottenuto la sua rivincita, portandosi a casa la possibilità di pubblicare uno dei brani cantati durante la sua avventura tramite l'etichetta discografica Warner Music Italia. Ladi Thesi è scontrata con l'ultima puntata di Se Potessi Dirti Addio su Canale 5 vista da 2.906.000 spettatori con il 16.7%. Di ...

Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri , giovedì 4 aprile 2024 , in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su ... (ascoltitv)

Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera la gara dell’audience in prima serata? Sono usciti i dati auditel del prime time. Ecco i risultati della prima serat in base ai dati di share sul prime time come ... (italiasera)

Ascolti tv: The Voice Senior sfida la serie tv ‘Se potessi dirti addio’ | Chi ha vinto - Ascolti tv 5aprile 2024. Anche ieri sera i canali Mediaset e quelli Rai sono tornati a sfidarsi in una battaglia a suon di programmi televisivi e il pubblico italiano, sovrano, è stato, come sempre, ...ilcorrieredellacitta

Donne vittime di violenza. Inaugurata la “Sala rosa“: "Qui accolte e ascoltate" - Al Comando pavese della Polizia locale in viale Resistenza il nuovo spazio pensato per dare un’opportunità in più anche alle mamme con i bambini.ilgiorno

Ascolti tv venerdì 5 aprile: The Voice Senior 2024, Se potessi dirti addio, Propaganda Live - Ascolti tv 5 aprile 2024: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (venerdì) | Qual è il programma più visto della serata ...tpi