Ascolti TV | dati Auditel di ieri | venerdì 5 aprile 2024

(Di sabato 6 aprile 2024)tv: idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time e preserale dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la puntata di The Voice Senior ha totalizzato 3679 spettatori (23,45% di share); su Canale5 la fiction Se potessi dirti addio ha avuto 2906 spettatori (share 16,65%). Il film Il cacciatore di giganti su Italia1 ha ottenuto 853 spettatori (4,71%); su Rai2 il film Tutta un’altra vita ha portato a casa 670 spettatori (3,66%); il documentario Lato A – La storia della più grade casa discografica italiana su Rai3 ha conquistato 492 spettatori (2,65%). Su Rete4 la puntata del programma Quarto Grado ha interessato 1198 spettatori (8,17%) e su La7 il programma satirico ...

