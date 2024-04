ASCOLTI TV 5 APRILE 2024 | THE VOICE SENIOR TRAVOLGE SE POTESSI DIRTI ADDIO | QUARTO GRADO | CROZZA

(Di sabato 6 aprile 2024) TheTV 5• Venerdì • Tg1 Mattina – x Tg1 + Economia – x + x UnoMattina – x Storie Italiane – x Storie Italiane – x E’ Sempre Mezzogiorno! – x Tg1 – x La Volta Buona – x + x Il Paradiso delle Signore – x Pres. La Vita in Diretta – x La Vita in Diretta – x L’Eredità – x L’Eredità – x Tg1 – x Cinque Minuti + Affari Tuoi – x + xThe– x Tv7 – x Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x Mattino 5 News – x + x Forum – x Tg5 – x Beautful – x Endless Love – x Uomini e Donne – x + x Amici di Maria De Filippi – x La Promessa – x Pomeriggio 5 – x + x + x Avanti un Altro! – x Avanti un Altro! – x Tg5 – x Striscia la Notizia – xSe– x Tg5 – x Viva Rai2! – x E Viva il ...

Chi ha vinto la gara degli Ascolti tv tra la finale di The Voice Senior 4, in onda su Rai1 e l'ultima puntata della fiction Se potessi dirti addio , in onda su Canale5. Tutti i dati Auditel di ieri ... (fanpage)

Due ultimi appuntamenti nel palinsesto di venerdì 5 aprile . Su Rai 1 Antonella Clerici ha chiuso i battenti di The Voice Senior, mentre su Canale 5 è andata in onda l’ultima puntata della fiction ... (dilei)

ASCOLTI tv: The Voice Senior sfida la serie tv ‘Se potessi dirti addio’ | Chi ha vinto - ASCOLTI tv 5APRILE 2024. Anche ieri sera i canali Mediaset e quelli Rai sono tornati a sfidarsi in una battaglia a suon di programmi televisivi e il pubblico italiano, sovrano, è stato, come sempre, ...ilcorrieredellacitta

Week end 6-7 APRILE a Firenze e in Toscana: musei gratis, spettacoli, eventi - Numerose le visite guidate e le attività per bambini: dettagli su https://musefirenze.it/ Annalisa, terza classificata a Sanremo, ma più ascoltata della vincitrice, si esibisce in concerto al Nelson ...firenzepost

Baby Touché dopo la lite con Paolo Del Debbio: «Mi hanno pagato, ho preso più soldi del conduttore in un mese» - Baby Touché torna sullo scontro con Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento di Rete 4 di cui è stato ospite giovedì 4 APRILE.ilmessaggero