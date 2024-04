Ascoli | arriva la sfida col Venezia I precedenti a favore del Picchio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) Il delicatissimo confronto trache andrà in scena domani al Del Duca con fischio d’avvio previsto alle 16.15 sarà la 12simain serie B tra due formazioni in corsa per degli obiettivi completamente opposti. I lagunari dopo il terribile scivolone in casa contro la Reggiana per 3-2 arriveranno nel capoluogo piceno per cercare di riconquistare il secondo posto. E per farlo sarà necessaria solo ed esclusivamente la vittoria. Dall’altro lato però ci sarà unil cui destino resta appeso ad un filo, data una posizione di classifica deficitaria e una situazione economica societaria tutt’altro che rosea. Il bilancio delle sfide già andate in archivio sotto le cento torri sorride ai bianconeri che tra le mura amiche hanno vinto ben 5 volte, pareggiando in 4 circostanze e perdendo soltanto in 2 ...