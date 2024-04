Arrestata Greta Thunberg | manifestava contro le emissioni di gas serra

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 6 aprile 2024) Durante una vasta manifestazione organizzata dall’Extinction Rebellion a L’Aia, nei Paesi Bassi,i sussidi ai combustibili fossili, la polizia ha arrestato più di 1.500 persone, tra cui l’attivista climatica svedese. La protesta mirava a bloccare un’importante autostrada, evidenziando il contributo dei trasporti alledi gase la minaccia dell’innalzamento del livello del mare per città costiere come L’Aia. I partecipanti alla manifestazione, tra cui scienziati, accademici e celebrità come Carice van Houten, nota per il suo ruolo in “Game of Thrones”, hanno sfidato un’ordinanza comunale che vietava specificamente i blocchi stradali sull’A12. La polizia ha usato cannoni ad acqua per tentare di disperdere i manifestanti, molti dei quali erano attrezzati con ...