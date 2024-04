Architettura | scomparso Italo Rota

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 6 aprile 2024) 20.45 E' morto a 70 anni l'architetto.Nato a Milano nel 1953, dopo la laurea al Politecnico, lavorò con Gregotti e Gae Aulenti. Si deve a lui il progetto del Museo del Novecento in Piazza del Duomo a Milano.era direttore della Nuova Accademia di Belle Arti. "Era un pgonista molto importante della cultura italiana. E' una perdita per tutti e per Triennale in particolare" afferma Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano, dove dovrebbe essere allestita la camera ardente.