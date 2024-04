Arbitro e giornata Domani al ‘Berni’ direzione affidata a Bini di Macerata

(Di sabato 6 aprile 2024) Sarà l’Alessandrodella sezione dia dirigerepomeriggio la partita Siena-Audax Rufina, in programma allo stadio Berni di Badesse con fischio di inizio alle 15. Gli assistenti saranno Samuele Michele Scellato della sezione di Prato e Klevis Laci della sezione di Empoli. L’incontro è valido la quattordicesimadel girone di ritorno del campionato di Eccellenza Toscana, raggruppamento B. Anche tutte le altre partite andranno in scenapomeriggio alle 15, questo il quadro completo: Firenze Ovest-Colligiana, Fortis Juventus-Baldaccio Bruni, Lastrigiana-Signa, Nuova Foiano-Castiglionese, Sinalunghese-Rondinella Marzocco, Asta Taverne-Pontassieve, Terranuova Traiana-Scandicci. A osservare il turno di riposo, il Valentino Mazzola. Di seguito l’attuale ...

Inter-Napoli si giocherà domenica alle ore 20.45 allo Stadio Giuseppe Meazza: l’AIA ha reso noto l’arbitro . Questa la designazione per la partita, valida per la ventinovesima giornata di Serie A ... (inter-news)

Inter-Empoli si giocherà lunedì alle ore 20.45 allo Stadio Giuseppe Meazza: l’AIA ha reso noto l’arbitro . Questa la designazione per la partita, valida per la trentesima giornata di Serie A ... (inter-news)

Udinese-Inter si giocherà lunedì alle ore 20.45 al Bluenergy Stadium di Udine: l’AIA ha reso noto l’arbitro . Questa la designazione per la partita, valida per la trentunesima giornata di Serie A ... (inter-news)

Milan-Lecce come e dove vederla: Sky o DAZN Canale tv, diretta streaming, formazioni e orario - Dove Vedere il match di Serie A tra Milan-Lecce in TV e Streaming. Diretta Sky o DAZN Scopri Data e Orario, Probabili Formazioni, Arbitro e VAR.sport.virgilio

L'Aquila-Sambenedettese, streaming gratis e diretta TV in chiaro Dove vedere Serie D - Presentazione e probabili formazioni del big match tra l'Aquila-Sambenedettese valevole per la 30.a giornata del campionato di Serie D (girone F), che si disputerà domenica 7 aprile alle ore 15.news.superscommesse

Palermo-Sampdoria, streaming gratis e diretta in chiaro Dove vedere Serie B - Tutte le informazioni per seguire il match tra rosanero e blucerchiati, valevole per la 32.a giornata del campionato di Serie B.news.superscommesse