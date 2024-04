Aprilia Tragedia lungo via del Genio Civile | motociclista perde la vita in un terribile incidente

(Di sabato 6 aprile 2024)– Un uomo di 41 anni ha perso lain unstradale avvenutovia delad. La vittima, un appassionato, è stata coinvolta in una collisione che ha segnato la fine dei suoi giorni. Secondo le prime ricostruzioni, il tragico evento è avvenuto quando il conducente di L'articolo Temporeale Quotidiano.

Aprilia , 26 marzo 2024 – “L’ennesimo incidente mortale sul lavoro , è accaduto ieri pomeriggio in una azienda di Aprilia , l’ennesima vittima, un operaio che mentre svolgeva il suo lavoro su un ... (ilfaroonline)

Aprilia, muore motociclista di 41 anni dopo impatto contro un'auto in Via Genio Civile - Aprilia (cronaca) - Incidente mortale nel pomeriggio ilmamilio.it Tragedia della strada ad Aprilia intorno alle 15. Un uomo di 41 anni, mentre procedeva con la sua moto su Via Genio Civile è decedu ..ilmamilio

Aprilia, risolta la crisi in maggioranza, Principi: “Ritrovata convergenza sugli obiettivi comuni” - Il sindaco: "Il dibattito anche duro, ha permesso quindi alle liste Fratelli D’Italia e Ama di sciogliere tutti quei nodi rimasti in sospeso e ritrovare negli obiettivi di un programma condiviso la ra ...latinaquotidiano

Cavallo invade la carreggiata: Tragedia sfiorata lungo la Pontina - teatro di un incidente che ha rischiato di trasformarsi in Tragedia. Un cavallo, scappato non si sa da dove, ha fatto irruzione sull’asfalto all’altezza del centro commerciale Aprilia Due, diventando ...latinaquotidiano