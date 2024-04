Apre il primo bar robotico d’Italia | come funziona e dove si trova

(Di sabato 6 aprile 2024) L'innovazione tecnologica ha portato alla nascita delbar robot in Italia. Da Shaker, chegiovedì 11 aprile, un braccio elettronico preparerà i cocktail:si

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 BREAK GASTON. Fa fatica ad arrivare a rete la palla corta di Fabio: torna nel primo set il francese. 15-40 Atterra negli ultimi centimetri di campo il ... (oasport)

" Roma è Roma , qui proporremo il nostro maritozzo": Iginio Massari sbarca nella capitale in una location centralissima e amata dai Roma ni. ecco dove gustare la sua pasticceria .Continua a leggere (fanpage)

GTWC Europe, Mercedes Apre la stagione al Paul Ricard - Mercedes-AMG Team GetSpeed #2 ha firmato il giro più veloce nella prima sessione di prove libere del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS al Paul Ricard. Jules Gounon, andorrano campione ...oasport

Sisma L’Aquila, Marsilio: verifica stato lavori nei palazzi storici - Roma, 6 apr. (askanews) – “Il cantiere è stato aperto durante il mio primo mandato, dopo dieci anni di lunga attesa e i lavori sono in corso. Palazzo Centi è una struttura molto complessa e pregiata c ...askanews

Fa entrare una giovane conoscente in casa, 60enne sequestrato per 10 ore: calci, pugni e naso rotto. «Dammi 600 euro o ti ammazzo» - Apre la porta di casa a una conoscente e si ritrova catapultato in un incubo durato dieci ore. Protagonista un 60enne di Rimini, che è stato sequestrato, picchiato e minacciato di morte da ...leggo