Apre a Torino l' unico cocktail bar robotizzato | ma manca l' ingrediente più importante | il barman

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 6 aprile 2024) Sarà ancora possibile che un Ernest Hemingway chieda aldel Ritz di Parigi unche copra il gusto di alcol e nasca il leggendario Bloody Mary? Dipenderà dalla reattività di Toni Compatto, il robot dello Shaker, il nuovo locale che inaugura la sera del 10 aprile in Via Carlo Alberto 11 in pieno centro a(apertura al pubblico il giorno successivo) In programma per la serata un panel intitolato "Tech & The City", con la partecipazione di Paola Pisano, docente di Economia e Gestione delle Imprese all'Università degli Studi di, nonché ex Ministro Italiano per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, e di Giuliana Mattiazzo, professoressa di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale e attuale Vice-Rettrice per l'Innovazione Scientifico-Tecnologica al Politecnico di ...