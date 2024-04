Apple | gli emulatori saranno di nuovo permessi nell’App Store

(Di sabato 6 aprile 2024)ha annunciato ufficialmente l’arrivo deglisull‘Appin tutto il mondo. Questa novità consentirà agligià presenti su Android di essere portati anche su iOS, dopo un lungo periodo di restrizioni. Tuttavia, sarà fondamentale che i giochi scaricabili siano conformi a tutte le leggi applicabili, altrimenti non mancherà un ban per le applicazioni con titoli piratati. Oltre agli aggiornamenti riguardanti gliha introdotto nuove regole per le applicazioni come WeChat. Da ora in poi, i mini-giochi e le mini-app contenuti all’interno delle applicazioni dovranno essere basati su HTML5 e non potranno essere app e giochi nativi. Questo cambiamento è una risposta diretta alla causa antitrust presentata negli Stati Uniti. l’azienda è stata accusata ...

(Adnkronos) – Negli Stati Uniti è ormai una prassi consolidata. Quando i manager sbagliano i progetti, pagano i lavoratori. Non fa eccezione Apple , che sta licenzia ndo più di 600 lavoratori in ... (periodicodaily)

