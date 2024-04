Aosta | donna morta | forse è stata uccisa

(Di sabato 6 aprile 2024) 11.53 Rinvenuto nei pressi della frazione Equilivaz, comune La Salle, in Valle d', il corpo senza vita di una giovane. E' stato un passante a trovare il cadavere. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto operativo di, che hanno effettuato i rilievi scientifici. Non si esclude che lasia. Sul corpo sono state riscontrate ferite da taglio. Per accertare le cause del decesso verrà fatta l'autopsia. Lanon èancora identificata.

