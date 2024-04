Aosta | donna trovata morta a Equilivaz | non si esclude omicidio

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 6 aprile 2024) Il corpo di una giovaneè stato trovato ieri pomeriggio nei pressi della frazione, nel comune La Salle, in Valle d’. A scoprire il cadavere è stato un passante che ha chiamato i carabinieri del reparto operativo di. Sul corpo laaveva delle ferite da taglio. Sono stati condotti anche rilievi scientifici da parte dei militari. Non sial momento l’ipotesi dell’. A chiarire le cause del decesso sarà l’autopsia. La vittima non è ancora stata identificata. Il corpo era nei boschi sopra La Salle, vicino alla chiesetta della frazione, ormai disabitata da anni. Le indagini sono coordinate dal pm Manlio D’Ambrosi e svolte dai carabinieri. Il corpo è stato portato al camera mortuaria del cimitero di ...