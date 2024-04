Anticipazioni Un posto al sole | Clara prende una decisione importante

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 6 aprile 2024)Curciorà unadurante le prossime puntate di Unal. La donna, infatti, come si evince dalledella soap opera partenopea, finalmente deciderà di recarsi da Eduardo Sabbiese in carcere per comunicargli che aspetta un bambino da lui., di recente, dopo la notifica di sfratto che ha ricevuto Rosa e dopo le minacce che la Picariello ha ricevuto da parte della criminalità organizzata affinché lasciasse il suo appartamento, ha accettato l'invito di Alberto e si è trasferita da lui in compagnia del piccolo Federico. Eduardo, dopo aver appreso da Rosa che la Curcio fosse tornata dal suo ex compagno, è rimasto molto male. Intanto,ha scoperto che sgomento di essere incinta e ...