Angelina Mango sulle schede elettorali in Turchia | come e perché ci è finita | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) Votasindaco. La cantante, vincitrice dell'ultima edizione del festival di Sanremo e prossima rappresentante dell'Italia all'Eurovision Song Contest, è scesa in politica. A sua insaputa però. Il suo nome e il suo volto sono diventati un simbolo di protesta durante le ultime elezioni. Ma non nel nostro Paese. Per lei, niente corsa alle europee in vista; non è fra le prescelte di Elly Schlein per il casting delle candidature del Pd. Al contrario, èsulla scheda elettorale delle amministrative in. Alcuni elettori, per protestare contro i partiti che correvano in questa tornata, specie quello del presidente Erdogan, si sono inventati questo curioso stratagemma per mandare un messaggio nelle urne. Sulla scheda di voto hanno incollato una foto della cantante italiana ...