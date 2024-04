Angelina Jolie accusa Brad Pitt di maltrattamenti prima del famoso episodio del 2016

(Di sabato 6 aprile 2024)hato il suo ex marito, davanti a un tribunale di Los Angeles, di aver abusato fisicamente di leideldelsul volo aereo dalla Francia a Los Angeles. In quell'occasioneavrebbe afferratoper la testa e avrebbe preso per il collo uno dei loro figli e picchiato un altro. Dopo quell'l’attrice chiese il divorzio. Lo riferiscono...

Stando a quanto riporta Page Six, gli abusi fisici di Brad Pitt i nei confronti dell'ex moglie siano iniziati "ben prima " dell' episodio del 2016. In quell'occasione, durante un volo, la star avrebbe ... (fanpage)

Kung Fu Panda 3 e la famiglia Jolie-Pitt: tutti assunti per il film - Come quasi ogni sabato, anche questa settimana Italia 1 propone in prima serata un lungometraggio d'animazione destinato soprattutto agli spettatori più giovani, ma non solo. Alle 21.15, infatti, ...ilgiornale

Ancora Jolie contro Pitt, 'maltrattamenti prima del 2016' - L'accusa è emersa nella causa a Los Angeles tra le due star di Hollywood per la vendita della loro ex azienda vinicola ...agi

Nuove accuse di Angelina Jolie a Brad Pitt, "abusi fisici già prima del 2016" - L'accusa è stata presentata in un tribunale di Los Angeles, dove le due star di Hollywood stanno combattendo una battaglia legale per la vendita della loro ex azienda vinicola francese, chiamata Chate ...rainews