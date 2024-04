Angelina De Souza | volata da un palazzo a Osita Fermato il fidanzato

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 6 aprile 2024) L’ex modella e reginetta di bellezza,Cristiane DeSoarez, caduta dal quarto piano di una Ostia, non si sarebbe suicidata. Gli inquirenti hannoil compagno, un romeno di 41 anni, con il quale la 46enne viveva nello stabile occupato abusivamente dal quale è precipitata.Leggi anche: Addio Aida, morta a soli 14 anni. Il dolore della famiglia Dalle passerelle alla tossicodipendenza Di una bellezza prorompente, la donna di origini brasiliane era cresciuta in Italia, a Montesilvano, fino a dieci anni fa. Negli anni Novanta si era affermata come regina delle passerelle. Nel 1996, si aggiudicò varie tappe del concorso di Miss Adriatico, gestito del patron Paolo Minnucci. Che oggi la ricorda: “Aveva un corpo mozzafiato, esaltato dalla carnagione olivastra e da un sorriso ...