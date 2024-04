Andrea Damante prende a pugni Simone Susinna | lo scoop

(Di sabato 6 aprile 2024) Secondo quanto riportato da Dillinger News, ci sarebbe stata una rissa tra il dj veronese ed ex tronista di Uomini e Donne,e il modello e attore siciliano,. Motivo? Elisa Visari, ex fidanzata diche secondo recenti indiscrezioni sembra si stia attualmente frequentando conavrebbe tirato duedavanti a Elisa Vicari Sul profilo Instagram ufficiale del portale, è stato postato un audio che riporterebbe cosa è accaduto nei giorni scorsi in una nota discoteca di Milano, Hollywood. “ha tirato duee quello manco ha reagito, giovedì scorso ...

Andrea Damante "avrebbe preso a pugni Simone Susinna", l'indiscrezione - Lo scoop diffuso dal portale di Fabrizio Corona, Dillinger News. Ci sarebbe stata una rissa tra l'ex tronista di Uomini e Donne e il modello e attore siciliano.comingsoon

Andrea Damante ha preso a pugni Simone Susinna: lo scoop - Davanti ad una discoteca milanese c'è stata una rissa tra Damante e Susinna. Il motivo della contesa Elisa Visari ...gossipetv

Giulia De Lellis, di nuovo insieme ex fidanzato Andrea Damante o flirt con Giano Del Bufalo/ Gossip di fuoco - Il gossip è sempre più acceso per il presunto ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis ed Andrea Damante. Per loro sembra valga il verso della celebre canzone di Antonello Venditti ‘Certi amori non ...ilsussidiario