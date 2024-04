(Di sabato 6 aprile 2024) Ilha annunciato la rottura dellediplomatiche con l'come conseguenza dell'irruzione realizzata dalla poliziaiana nell'ambasciata messicana a Quito per arrestare l'ex vicepresidente Jorge Glas che si era rifugiato nella sede diplomatica. A seguito del blitz, il Messico ha sospeso lecon Quito.

Anche il Nicaragua rompe le relazioni con l'Ecuador - Il Nicaragua ha annunciato la rottura delle relazioni diplomatiche con l'Ecuador come conseguenza dell'irruzione realizzata dalla polizia ecuadoriana nell'ambasciata messicana a Quito per arrestare l' ...ansa

Nicaragua: almeno sette giovani arrestati durante i riti della Settimana Santa. Condanne per 11 pastori evangelici, chiuse altre 15 ong - Sono stati rilevati Anche 23 incidenti che hanno violato i diritti umani e ... fondazione Un techo para Chile (Un tetto per il Cile), meglio conosciuta come Techo Nicaragua (organizzazione che ...difesapopolo

In Nicaragua, arresti e condanne durante la Settimana Santa - Sette i giovani detenuti, tre dei quali già rilasciati. 23 gli incidenti che hanno violato diritti umani e libertà di religione, durante le celebrazioni. Chiuse altre 15 ong ...romasette