Amici 6 04 | Maria De Filippi con camicia a fiori e pantaloni | prezzi e brand

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di sabato 6 aprile 2024) Nella prima serata della terza puntata del Serale di, in onda sabato 6 aprile 2024,Deindossa un look primaverile. Colori ecaratterizzano questo outfit, che non è di certo alla portata di tutti, come si poteva già immaginare. Sebbene sia un look fresco e primaverile, a caratterizzarlo è il nero. Infatti, la base della ca è di questa colorazione. Isono totalmente neri e a fantasia a coccodrillo. Unisce, dunque, un look primaverile con uno più rock, creando un outfit perfetto per la serata che attira l’attenzione di tutti.Serale 2024: costi e marchi ca,e cintura Leggi anche: C’è Posta per Te 9/03, Decon tailleur viola: ...