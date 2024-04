Amici 23 | Nicholas Borgogni e Giovanni Tesse a Verissimo | “Pace fatta | siamo di nuovo amici”

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 6 aprile 2024) Ai microfoni di Silvia Toffanin due degli allievi più amati del talent show di Maria De Filippi hanno raccontato cosa hanno fatto una volta eliminati dal programma Nella puntata didi oggi 6 aprile, la conduttrice ha aperto la solita finestra dedicata ad23. In studio da Silvia Toffanin c'erano, eliminati durante la seconda puntata del talent. I due ballerini, che avevano discusso prima dell'inizio del serale, hanno annunciato di aver fatto, come aveva auspicato anche Maria De Filippi. Pochi giorni fa sui social era stato caricato, per pochi minuti, un video in cui l'allievo di Raimondo Todaro e quello di Emanuel Lo, erano nella stessa stanza d'albergo e improvvisavano una piccola coreografia. La ...