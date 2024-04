Amici 23 | infortunio per Gaia che si ferisce un piede

Amici-NEMICI PER LA QUARTA VOLTA E UN TREND DA CONFERMARE - Milenkovic contro Vlahovic, Amici nella vita ma in campo contro ancora una volta. Con il difensore serbo che cercherà di mantenere il trend che vuole l'ex attaccante ancora a secco di gol ...firenzeviola

Amici 23, la ballerina danza e si fa male: è successo durante la registrazione! - Nel corso dell’ultima registrazione di Amici una ballerina si è letteralmente infortunata ... La danzatrice non è nuova agli infortuni, in quanto anche prima del Serale è stata a riposo per diverse ...tuttosulgossip

Amici 2024: SPOILER incidente in studio! Registrazione terza puntata del Serale interrotta - Secondo un'indiscrezione, durate le registrazioni per la puntata del Serale di Amici 23, che andrà in onda il 6 aprile, c'è stato un'incidente in studio.serial.everyeye