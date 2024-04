Amici 23 | anticipazioni terza puntata del Serale del 6 aprile | eliminati | ospiti

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 6 aprile 2024)23 prosegue con il terzo appuntamento del, in onda sabato 62024 in prima serata su Canale 5: le. Il talent show condotto da Maria De Filippi ha fatto il suo debutto il 24 settembre e continua a riscuotere grande successo in termini di ascolti. Di seguito, ecco cosa accadrà. Lo scorso sabato 30 marzo è andata in onda la secondadel. In questa occasione, i 13 allievi rimasti in gara hanno proseguito, la loro corsa verso l’ambito primo posto nel talent di Canale 5. Due di loro, però, hanno dovuto lasciare il programma: il primo è stato Nicholas Borgogni, del team Cuccarini-Lo, eliminato al termine della prima manche; il secondo, invece, è stato Giovanni Tessi, della squadra Todaro-Pettinelli, finito al ballottaggio finale con Marisol ...