Ambiente | Ama partecipa al Festival Del Verde e del Paesaggio

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 6 aprile 2024) Sensibilizzare al rispetto dell’, economia circolare grande opportunità di crescita sostenibile. Ama S.p.A.con un proprio spazio alla XIII edizione delDele del, in programma all’Auditorium Parco della Musica. In occasione di questo importante evento, la più grande manifestazione espositivo-culturale in Italia dedicata alin città e alurbano, la Municipalizzata Capitolina per l’ha allestito uno spazio informativo che, in questi tre giorni, racconterà ai visitatori il mondo dei rifiuti, del riciclo e dell’economia circolare attraverso la distribuzione di materiale e gli interventi di esperti del settore. Lo comunica Ama S.p.A. in una nota. Durante la prima mattinata i protagonisti ...