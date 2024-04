Alunni plusdotati | in discussione in Senato un altro disegno di legge | piani didattici ad hoc e docenti tutor

(Di sabato 6 aprile 2024) Gli studentioscillano tra il 2% e il 5%.Inè inundiche propone di introdurre un quadro strutturato per identificare e supportare questi studenti, riconoscendo che hanno esigenze particolari simili a quelle degli studenti con disturbi specifici di apprendimento come dislessia o ADHD. L'articolo .

Dal referente nella scuola ai piani di studio personalizzati, ai requisiti per gli insegnanti: ecco la proposta di legge per gli studenti «geni» - La relazione che accompagna la proposta di legge mette in evidenza che «gli Alunni plusdotati, secondo le principali associazioni italiane che si occupano del tema, sono il 5 per cento, quindi in ...ilsole24ore

Baby-geni, la legge per garantire corsi ad hoc e salti di classe: il piano e quali sono i requisiti - Sono gli studenti cosiddetti “plusdotati”. Quanti sono Non ci sono stime esatte. Secondo i proponenti della legge in Italia sono circa 430mila, il 5 per cento degli Alunni scolastici. Per altre ...ilmessaggero