Alluvione | soldi per scuole e sport Il generale Figliuolo | Trenta milioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 aprile 2024) La ricostruzione degli istituti di formazione è uno degli obiettivi prioritari del Commissario dell’del maggio scorso. L’ha detto il commissario straordinario alla ricostruzione post-, Francesco Paolodi Corpo d’Armata, e a capo della struttura commissariale per la ricostruzione ieri mattina alla Scuola Edile di Ravenna annunciando anche l’arrivo nei prossimi giorni di una nuova ordinanza proprio sulla ricostruzione die struttureive per 30di euro. In particolare al settore dell’istruzione andranno 16a cui se ne aggiungeranno altri 7 che la Struttura da lui diretta ha ricevuto in donazioni che saranno anch’esse destinate allee alle infrastrutture ...