Allievi e Giovanissimi | gli atleti convocati Le selezioni di Lazzerini e Tavarini mettono benzina nelle gambe

(Di sabato 6 aprile 2024) Il selezionatore della rappresentativa deiTommaso(nella foto), ha reso noti i nominativi dei calciatorial “Paolo Deste“ di Avenza, lunedì 8 aprile 2024 ore 14.45, per partecipare ad un allenamento al fine di formare la rappresentativa che parteciperà al “XXXIII Trofeo Toscana - IX Torneo Regionale Marco Orlandi“. Questi i: Carrarese Giovani: Alessio Manzo. Don Bosco Fossone: Diego Manzo, Cristiano Merlin, Angelo Pisani, Francesco. LunigianaPontremolese1919: Giacomo Filippelli, Gabriele Isacco, Francesco Pettazzoni Federico Riani, Alberto Salvi. Montignoso: Lorenzo Bianchi, Mattia De Angeli, Carlos Kahindi, Filippo Molinari, Geremy Reyes Garcia. San Marco Avenza: Iacopo Ciampi, Bilal Ennassiri, Cristian Natali, Tommaso Valenti. San Vitale Candia: ...

